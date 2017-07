Virtus protagonista: Aradori si presenta, poi l'ufficialità di Gentile

17 luglio 2017

Virtus Bologna grande protagonista. Prima la presentazione Pietro Aradori , che ha firmato un triennale, poi il colpo Alessandro Gentile , che ha ufficializzato il passaggio in bianconero su Instagram. "Voglio trovare una casa stabile, ma questa sembra una mega villa. A Bologna si sta creando qualcosa di grande e mai avrei pensato di andare in una squadra appena salita dalla A2 - ha spiegato l'ex guardia di Reggio Emilia - e non ci ho pensato un attimo".

Dopo un lungo peregrinare (11 le casacche vestite in carriera da professionista), Aradori vuole mettere radici a Bologna, affascinato dall'ambizioso progetto. "Ho firmato per 3 anni sperando siano molto di più, voglio migliorare ogni anno e migliorare la parte di bagaglio tecnico sicuramente e anche quella caratteriale. Qui Si parla di una grande squadra, se vanno in porto le trattative che sappiamo puntiamo a tornare alle coppe direttamente senza Wild card e mettere di nuovo la Virtus dove merita di stare".



Il neo-acquisto indosserà la maglia numero 21 delle VuNere. "Del mondo Virtus ricordo alcune cose, io sono un 1988, ero piccolo ma ricordo Danilovic, Marko Jaric, con cui ho giocato a Siena, Griffith, Abbio. Messina mi ha allenato al preolimpico l’anno scorso,è un grande coach, non vedo l’ora di ricominciare fra poco e far meglio, lui è un allenatore pretenzioso e se segui quello che dici giochi, sei un suo uomo ed è fantastico".



A Bologna troverà il suo amico Alessandro Gentile. "Ale è un mio grandissimo amico, tanti estate in Nazionale, prima ancora che il giocatore è un grande ragazzo sia fuori che dentro il campo, Siamo due giocatori che si fanno rispettare entrambi sul parquet e se riesce a venire qua io sono super contento". I tifosi possono cominciare a sognare...