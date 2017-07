Virtus Bologna, che colpo: arriva Alessandro Gentile

18 luglio 2017

"Dopo la firma di Pietro Aradori, Virtus Pallacanestro mette a segno un altro grande colpo di mercato, portando in bianconero anche Alessandro Gentile", si legge nel comunicato. "La guardia di Maddaloni, talento assoluto della pallacanestro italiana, ha scelto la via di Bologna e della V nera, dove trovera' ad accoglierlo il fratello Stefano, arrivato alla fine dello scorso aprile per contribuire alla promozione di Virtus Segafredo in Serie A e confermatissimo per la stagione 2017-2018". Gentile, che indosserà il numero 0 sulla canotta, sarà presentato giovedì 20 luglio in casa Virtus, alla palestra Porelli di via dell'Arcoveggio, alle ore 12.

Un post condiviso da Alessandro Gentile (@alegentile5) in data: 17 Lug 2017 alle ore 10:30 PDT

Ciao. Grazie. Buona fortuna. Un post condiviso da Alessandro Gentile (@alegentile5) in data: 17 Lug 2017 alle ore 10:08 PDT