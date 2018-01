Virtus Bologna: 3 turni ad Alessandro Gentile per la rissa con Trento

22 gennaio 2018

Alla Segafredo anche 1.100 euro di multa "per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo fischietti) e per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri". Trento si è vista appiedare due giocatori: Gutierrez, all'origine della rissa avendo colpito Stefano Gentile con un pugno, è stato squalificato per 2 giornate. Sutton per una, ma pagherà un'ammenda di 3000 euro e sarà regolarmente in campo nella prossima giornata. Lo scontro è avvenuto sul 60-43 per la Segafredo che poi alla ripresa del gioco ha vinto la partita con il punteggio finale di 82-75.



Il presidente dell'Aquila Basket, Luigi De Longhi, si era scusato per l'episodio. "Ho atteso un po’ prima di scrivere questo post – ha spiegato -. Ho sempre detto che vittoria e sconfitta sono parte integrante dello sport. Ci sono momento su e momenti giù, come nella vita di ognuno di noi. Quindi non discuto una sconfitta o una vittoria e non le valuto come discriminanti di tutto un progetto. Quello che non posso accettare perché non fa parte della nostra storia, dei nostri valori espressi ogni giorno, è la gazzarra di oggi. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità a partire dal sottoscritto. E’ stata scritta una brutta pagina. Capisco l’adrenalina, l’agonismo, e tutto il resto ma ci sono limiti invalicabili. Ad ogni persona deve essere data l’occasione di rimediare. Ecco questo si deve fare. E le occasioni non mancano di certo".