Venezia, De Raffaele: "Gioia immensa, farò il bagno nel Canal Grande"

20 giugno 2017

"Farò il bagno nel Canal Grande se il sindaco mi darà il permesso". Con queste parole il coach di Venezia Walter De Raffaele festeggia lo scudetto numero 3 della storia per il club, decisivo l'81-78 di gara-6 in casa di Trento. "Faccio fatica a parlare, è un grande scudetto per noi, arrivato alla fine di una grande stagione. E' stato per noi un anno straordinario. La partita di stasera è stata giocata con una grande qualità da parte nostra".