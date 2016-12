Ufficiale: coach Banchi e l'Olimpia si separano

25 giugno 2015

L'Olimpia Milano ha comunicato che Luca Banchi non sarà più l'allenatore della squadra. La notizia era nell'aria da giorni. Stagione da dimenticare per la squadra di Milano, culminata con l'eliminazione nella semifinale playoff in gara 7 patita al Forum contro Sassari. Banchi, coach per due anni, ha portato all'EA7 lo scudetto nella passata stagione. "La società lo ringrazia per l'impegno, la dedizione e la professionalità".