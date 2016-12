Torneo di Trieste: l'Italia c'è, Georgia battuta col brivido

28 agosto 2015

Pianigiani parte con il quintetto composto da Cinciarini, Belinelli, Gentile, Gallinari e Cusin. Buono l'approccio degli azzurri che si portano sull'8-3 dopo 2'30" e chiudono il primo quarto avanti 24-19 con 6 punti ciascuno di Belinelli e Gentile. Ma a guastare l'atmosfera di festa arriva l'infortunio di Bargnani, dolorante a una caviglia e costretto a uscire visibilmente deluso: nelle prossime ore il Mago si sottoporrà a una serie di esami per valutare l'entità dell'infortunio che, a una primissima valutazione, non appare grave. Il secondo quarto prosegue sulla falsariga del primo: al 23' ci pensa Aradori a firmare il canestro del +10 (33-23). Prima dell'intervallo lungo, però, l'Italia si rilassa e la Georgia torna in partita: a ricacciarla indietro è una bomba di Della Valle che mette il punto esclamativo al primo tempo (48-45).



Una schiacciata di Belinelli inaugura il secondo tempo ma il gioco dell'Italia è meno fluido e ci vuole una tripla di Gentile a dare la scossa per il 66-61. La partita sembra comunque incanalata nel modo migliore per gli azzurri, ma in chiusura di terzo quarto la Georgia si rifà sotto fino al 71-70. Si va avanti punto a punto: al 34' le due squadre sono sul 77-77, poi sale in cattedra Hackett che firma 5 punti consecutivi per l'84-83 Italia. Finale palpitante: a regalare il successo all'Italia è un grande canestro di Amedeo Della Valle a 9" dalla fine. L'ultimo possesso dei georgiani non produce effetti. Gli azzurri esultano e si godono un super Gentile che chiude con 22 punti e 4 assist. La squadra di Pianigiani tornerà in campo domani alle 18 contro il Michigan State Spartans, formazione di Ncaa.