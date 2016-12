Tennis, Novak Djokovic interrompe la collaborazione con Boris Becker

6 dicembre 2016

Con Boris Becker come allenatore Novak Djokovic (dal dicembre 2013) ha conquistato 25 titoli, tra cui 6 tornei dello Slam e 14 Masters 1000. Non sono ancora chiari i veri motivi dell'addio: nelle scorse settimane era circolata la voce di possibili screzi tra i due dopo che Becker aveva dato un ultimatum a Djokovic in merito alla presenza di un guru spirituale ingaggiato dal serbo, di nome Pepe Imaz, per lenire i suoi mali. Una versione già smentita. Nei prossimi giorni si conosceranno le mosse di Djokovic, che difficilmente resterà ad allenarsi con il solo Vajda.