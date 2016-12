Team Usa: Popovich ct dopo Rio 2016

23 ottobre 2015

Coach K resterà come consulente mentre Jerry Colangelo continuerà ad essere il presidente di Usa Basketball. Popovich, che è alla guida dei San Antonio Spurs da 19 stagioni, ha conquistato 5 titoli Nba e vinto più di 1000 partite in carriera, ha già lavorato con la nazionale americana come assistente dal 2002 al 2004: inizierà la sua avventura da capo allenatore di Team Usa dal 2017, nel 2019 avrà la Fiba World Cup in Cina (se arriverà la qualificazione) e nel 2020 le Olimpiadi di Tokyo.



Non è ovviamente escluso che il suo contratto venga prolungato dopo i Giochi nipponici. 'Pop', laureatosi nel 1970 presso l'accademia aeronautica militare e anche ex agente della CIA, ha commentato così la sua nomina: "Sono estremamente orgoglioso e onorato di poter servire il mio paese come coach della nazionale degli Stati Uniti. Quello che questo programma ha ottenuto negli anni sotto la guida di Colangelo e Krzyzewski è impressionante. Farò del mio meglio per mantenere questi altissimi standard di successo, classe e carisma stabiliti da chi mi ha preceduto e dai giocatori che hanno sacrificato il loro tempo in favore di Usa Basketball".