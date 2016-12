Spagna: Scariolo rinnova fino al 2020

28 ottobre 2016

Sergio Scariolo guiderà la nazionale spagnola di pallacanestro fino al 2020. E' infatti arrivata l'ufficialità del rinnovo dell'allenatore italiano alla guida delle Furie Rosse. Il tecnico bresciano non ha nascosto la felicità per questo accordo: "Sono molto contento di poter continuare a far parte di questa grande famiglia, che in tutti questi anni mi ha fatto sempre sentire a casa. Proveremo a migliorarci ancora".