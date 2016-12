Si finge una scelta del draft: notte da re

27 giugno 2015

Una notte indimenticabile. Quella in cui vieni scelto per giocare nell'Nba. E allora via con foto, selfie, autografi e festeggiamenti. Peccato che il protagonista della notte da re fuori dal Barclays Center di Brooklyn non fosse un vero giocatore di basket, bensì un blogger. Alto, fisico da giocatore, barba alla moda, completo elegante e un cappellino degli Utah Jazz: tanto (o poco) è bastato a Connor Toole, che scrive su Elite Daily, per spacciarsi per una scelta del draft. Risultato? Per tutta la notte ha festeggiato con giovani tifosi, ha firmato autografi e si è imbucato in una quantità innumerevoli di locali dove, ovviamente, non ha pagato un solo dollaro. Una notte da re, con stuoli di ragazze ai suoi piedi. Peccato fosse tutto uno scherzo, ripreso e montato ad arte in un video dal sito per il quale lavora.