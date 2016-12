Serie A, playoff: Reggio Emilia beffata, Sassari fa 2-2

20 giugno 2015

La rimontona di Reggio Emilia si spegne al supplementare e Sassari riporta la serie in parità: 2-2. Al PalaSerradimigni gara-4 della finale playoff è una girandola infinita di emozioni, con la Dinamo che scappa nel terzo quarto, la Grissin Bon che recupera e acciuffa il pari a 15" dalla sirena (80-80) ma nell'extratime si inchina ai sardi e alle magie di Jerome Dyson : finisce 94-90, con 28 punti dell’americano. Lunedì si torna in Emilia per gara-5.

Se gara-3 aveva regalato sussulti a non finire, gara-4 riesce ad offrirne ancor di più: Sassari e Reggio Emilia sono due squadre che non mollano mai e anche in questa occasione lo dimostrano. A differenza di quanto successo due giorni prima, stavolta è la Dinamo a dettare legge da subito, provando un allungo già nel primo quarto (19-12), ma scappando davvero solo nel secondo periodo: all'intervallo è 48-36. Un vantaggio che i padroni di casa incrementano ad inizio secondo tempo fino addirittura al +22 (63-41) che fa pensare ad una partita ormai chiusa.

In realtà da lì il match gira: Cinciarini, fino a quel momento in difficoltà, prende in mano la Reggiana che con i punti di uno scatenato Lavrinovic (20) torna a farsi vedere negli specchietti di Sassari. E' una rimonta lenta ma costante, che subisce un'accelerata nel finale: 2-11 di parziale in chiusura, con la tripla di Silins (17) che sigilla l'80-80 e vale il supplementare. Guai però a dare la Dinamo per morta. I sardi, nonostante l'infortunio a Sanders (18), trovano in Dyson i colpi necessari per staccare gli emiliani: la bomba da lontanissimo che vale l'88-84 manda in estasi il PalaSerradimigni che negli ultimi due minuti si trasforma in un vero uomo in più. Adesso i tifosi di Sassari hanno la certezza che, comunque vada al PalaBigi, ci sarà una gara-6 in Sardegna.