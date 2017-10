Serie A, Basket: Avellino, vittoria con il brivido

2 ottobre 2017

Nel posticipo della prima giornata della Serie A di Basket, la Sidigas Avellino vince 66-62 contro la GrissinBon Reggio Emilia e parte nel modo giusto in campionato. Partita da montagne russe: al PalaDelMauro, gli irpini, sotto 18-22 dopo il primo quarto, rimontano nel secondo e terzo parziale, soffrendo però negli ultimi 10 minuti. Sugli scudi Jason Rich, autore di 18 punti, mentre agli ospiti non basta la doppia doppia di Jalen Reynolds.

L'avvio al PalaDelMauro degli emiliani sorprende gli irpini. Dal 2-2 del primo minuto si passa al 2-10 di metà tempo, con Markoishvili protagonista con una tripla che porta la GrissinBon sul +8. Avellino prova a risalire, trascinata da Zerini e Wells, ma i tiri liberi di Della Valle e la tripla di Nevels permettono agli ospiti di chiudere il primo quarto sul 18-22. Da lì, parte la rimonta della Sidigas, che prima con il parziale di 14-8 va a metà partita sul 32-30, poi attua il sorpasso con il 23-16 del terzo quarto, chiudendo i primi 30 minuti sul 55-46.



Ci pensano ancora Della Valle e Sanè a ridurre a 7 i punti di svantaggio. La schiacciata di Reynolds porta Reggio Emilia a -1, ma prima Wells, poi Rich, alla fine autore di 18 punti, costruiscono il vantaggio conclusivo. Sul tiro da 2 del numero 10, ultimo a mollare nella GrissinBon e autore di una doppia doppia, con 12 punti e 10 rimbalzi, e sul tiro libero di Leunen, si chiude la contesa al PalaDelMauro. Subito un buon esordio per la Sidigas, rea però di aver rimesso in partita gli ospiti nell'ultimo quarto. Sfuma, invece, il successo alla GrissinBon, che non riesce a replicare la vittoria esterna in regular season dello scorso anno.