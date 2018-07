Semifinale playoff A1: Trento si aggiudica gara-1 contro Venezia

25 maggio 2018

UMANA REYER VENEZIA-AQUILA TRENTO 78-80

Si apre a ritmi altissimi la semifinale del Taliercio di Mestre, replay della finale Scudetto dello scorso anno, con il primo quarto chiuso 25-23 per i padroni di casa nel segno di Daye (7 punti), da una parte, e Shields (6 punti) dall’altra. Subito un botta e risposta tra Daye e Forray, poi equilibrio fino al 18 pari firmato Sutton. Ottima la prova a rimbalzo dei bianconeri, che però chiudono il quarto in svantaggio di due, dopo il canestro finale di Peric. Il secondo quarto si apre subito con la tripla di Gomes che firma il sorpasso per Trento. Lo scatto in avanti degli ospiti si ferma sui canestri di Daye e Watt, che accorciano fino a -1. Poi nuovo allungo trentino targato ancora Shields, fino al controsorpasso di Venezia sulla tripla di Cerella. Non basta però: l’Aquila Trento centra il break con Hogue e il solito Shields, e chiude avanti il parziale 44-43. Daye si conferma il migliore tra le fila di Venezia, con 15 punti e 6 rimbalzi a referto. Al rientro dall’intervallo, Forray centra i primi 2 punti, poi il libero di Haynes e la tripla di Daye firmano il 47-46. È sempre Shields che si prende sulle spalle la squadra e con 5 punti rimette avanti Trento. Dall’altra parte, prosegue la serata di grazia di Daye, che sul 53-51 mette la tripla del sorpasso. Si rimane con il punteggio in bilico fino allo scadere della frazione, quando un canestro da 3 punti sulla sirena di Gomes fissa il 62 pari con cui le squadre vanno all’ultimo quarto. È Trento a portarsi avanti con i 2 punti di Gutierrez. Poi Flaccadori allunga, prima del nuovo pari targato De Nicolao e Daye, che riporta anche in vantaggio i suoi con un libero. Flaccadori e Shields timbrano il controsorpasso, prima della risposta di Haynes che rimette Venezia a -1. Nuovo allungo di Shields che mette il risultato sul 73-70, poi Peric e Sutton portano il match su un emozionante 74-72. Gomes batte il primo colpo, prima della risposta da 3 di Bramos: è 76-75. Segue prima un fallo fischiato a Gutierrez, poi corretto e attribuito a Sutton. Venezia in confusione nel finale, con la palla persa da Peric e i centri di Shields e Silins che valgono il momentaneo 79-75. Daye non si arrende e con una tripla a 5’’ dalla fine riapre tutto, ma non basta: Shields mette un libero e chiude la gara sull’80-78. A fine gara, spiccano le prestazioni di Shields (27 punti) e Daye (27 punti e 9 rimbalzi). È Trento dunque ad aggiudicarsi gara 1: ora l’attesa è tutta per il secondo atto della serie, che si giocherà domenica sempre a Mestre.