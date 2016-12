Preseason Nba: Warriors alieni, Harden regola Dallas

20 ottobre 2016

Terzultimo appuntamento con la preseason Nba prima del tip-off previsto per il prossimo 25 ottobre. 59 punti in due: questo il bottino di serata per Stephen Curry e Kevin Durant , con Golden State che supera 123-112 i Los Angeles Lakers di coach Luke Walton. La doppia doppia di James Harden consente ai Rockets di espugnare l'American Airlines Center di Dallas, mentre i Knicks asfaltano Boston 121-96 nonostante l'assenza di Anthony.

Seconda sconfitta contro Golden State nel giro di quattro giorni per i gialloviola, ai quali non bastano i 21 punti di Brandon Ingram (la seconda scelta assoluta del Draft parte dalla panchina e gioca 28 minuti). Dopo tre sconfitte di fila si rialza finalmente Milwaukee: i Bucks al Bradley Center piegano Indiana 111-103. Successo esterno invece per Portland: Lillard fa tutta la differenza del mondo (27 punti) per i Trail Blazers contro Utah.



Sventola la bandiera dei Knicks sul TD Garden di Boston: la squadra coach Hornacek fa il colpaccio vincendo 121-96 ai danni dei biancoverdi (Celtics che tengono a riposo le stelle Thomas e Horford), mentre i Toronto Raptors costringono i Detroit Pistons al primo risultato negativo dopo tre successi filati.