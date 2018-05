Playoff Serie A Basket: Milano non sbanda in gara-2 dei quarti, Cantù ancora ko

14 maggio 2018

EMPORIO ARMANI MILANO-RED OCTOBER CANTÙ 87-75 (2-0)

Dopo il successo arrivato con un +32 in apertura di serie Milano prova a ipotecare il passaggio del turno. Cantù dura pochissimo e si illude solo in apertura fino al 15-15, poi la squadra di Pianigiani mette la freccia grazie anche a uno straordinario Jerrells. Da quel momento non c’è più storia: il primo quarto si chiude sul 24-17, nel secondo il vantaggio cresce fino a toccare il +25 con Cantù che sembra oramai pronta alla resa. Solo a quel punto arriva un piccolo segnale di risveglio che fa ridurre il gap, l’Olimpia però non sbanda mai e gioca senza forzare gestendo il distacco. I 16 punti di Bertans, che chiude con un 3/4 da tre, e i 15 di Kuzminskas mettono il punto esclamativo sul fattore campo di Milano che passa potendo contare sui 28 tiri liberi a proprio favore contro i 16 di Cantù. Per la Red October si salvano Culpepper (che chiude con 24 punti a referto), Thomas e Burns (entrambi con 18). Per Milano il 2-0 vale un’ipoteca sulla serie.



GERMANI BASKET BRESCIA-OPENJOBMETIS VARESE 77-75 (2-0)

Brescia sogna l’allungo nella serie, ma in gara-2 Varese è pronta a dare il tutto per tutto e la determinazione si vede già dall’avvio: il primo quarto è quasi interamente a senso unico con l’Openjobmetis che, in un completo monologo, si porta su un clamoroso 7-22 prima di subire il ritorno di Brescia. La seconda frazione parte dal 14-22 e racconta una storia quasi analoga, ma vive delle grandi giocate di Vene, Avramovic e Ferrero che spingono ancora Varese con tre triple. Landry e due volte Sacchetti rispondono per le rime da fuori con la gara che entra nel vivo e Brescia che riesce a riportarsi a tre punti di distanza. Il terzo quarto fa registrare prima l’aggancio, poi il sorpasso di Brescia grazie a un inarrestabile Ortner che sale in cattedra, ma Varese non ci sta: Okoye e Avramovic si riprendono il vantaggio, Larson trova la bomba dalla distanza e l’Openjobmetis vola a +7. Nell’ultimo quarto Brescia riaccorcia con Sacchetti in serata di grazia dalla lunetta, Luca Vitali stupisce tutti da più di otto metri, Varese risponde colpo su colpo fino al finale infuocato: Avramovic sbaglia il colpo del possibile ko regalando l’ultimo attacco alla Germani, che con Landry ne approfitta per chiudere i conti sul 77-75 conquistando anche gara-2.