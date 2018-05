Playoff Nba - Vincono Houston e Golden State: a loro la finale della Western Conference I Rockets e i Warriors chiudono le rispettive serie sul 4-1 contro Utah e New Orleans: ora si affronteranno per decretare chi si andrà a giocare l'anello, vantaggio del campo per la squadra di Mike D'Antoni

9 maggio 2018

Rispetta i pronostici Houston che, grazie al 102-112 in gara-5 contro i Jazz, porta la serie sul 4-1 e passa al prossimo turno dei play off: mattatore della serata è stato un gigantesco Chris Paul (41 punti, prima finale di Conference per lui). Pronta anche la risposta dei campioni in carica che, con il punteggio di 104-113, eliminano i Pelicans e volano all’attesissima finale di Conference contro Harden e compagni.

UTAH JAZZ-HOUSTON ROCKETS 102-112 In gara-5 Utah non poteva più sbagliare e, nonostante le pochissime chance di ribaltare la serie, era costretta a vincere per sperare poi in ulteriori passi falsi di Houston. I Rockets però rispettano i pronostici della vigilia e volano al prossimo turno di questi emozionanti play off. Si mette subito in discesa la gara per la squadra che ha dominato la Western Conference grazie al parziale nel primo quarto di 16-21; stesso copione nella frazione successiva, poi all'inizio del secondo tempo i Jazz ingranano la quinta e, grazie al parziale di 32-21, si portano a più tre. I Rockets nell'ultimo quarto piazzano i canestri decisivi per portarsi a casa il match e la qualificazione. Una gara che ha visto comunque Utah giocare ad alti livelli, come lo dimostra Donovan Mitchell, il migliore dei suoi per realizzazioni, grazie a 24 punti, sette in più di O'Neale, mentre sia Ingles che Gobert si fermano a 12. Infine, nota di merito anche per la più che ottima performance di Burks, autore di 22 punti. Dall'altra parte invece c'è stato un giocatore formidabile in questa gara-5, ossia Chris Paul, che ha dettato legge con una grande doppia doppia di 41 punti e 10 assist: seguono poi Tucker con 19 e il solito Harden con 18. Houston approda così alla finale della Western Conference, dove l'attende Golden State Warriors.

NEW ORLEANS PELICANS-GOLDEN STATE WARRIORS 104-113 Nella finale della Western Conference, i Rockets se la vedranno con i Golden State Warriors che hanno chiuso la pratica New Orleans. Gara 5, comunque combattuta, ha sancito l'eliminazione dei padroni di casa. Partono meglio i Warriors, già avanti nel primo quarto con il parziale di 26-32. I Pelicans non rimangono a guardare e nella seconda ripresa accorciano le distanze, per poi ricadere vertiginosamente nel terzo quarto. Non basta un finale giocato con grinta e cuore per New Orleans, che è costretta a dire addio alla finale di Conference. Numeri altissimi per i giocatori locali, partendo da un indemoniato Anthony Davis, che ha messo a referto una doppia doppia con 34 punti e 19 assist, poi troviamo Holiday, in splendida forma, che invece fa registrare una tripla doppia con 27 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Golden State però, come al solito, si dimostra una squadra fenomenale: Stephen Curry è decisivo con i suoi 28 punti in 37', molto bene anche Durant, che chiude con 24 punti. Da segnalare anche Thompson, uno in meno del compagno di squadra (23 punti), ed infine Green, che chiude il cerchio con una doppia doppia di 19 punti e 14 rimbalzi. Ora si comincia a fare davvero sul serio: i campioni in carica se la dovranno vedere con Houston, capace di soffiargli il primo posto a Ovest. Harden e compagni avranno quindi il fattore campo a loro vantaggio. Si annuncia una finale di Conference spettacolare.

