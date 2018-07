Playoff basket: Venezia riprende Trento

27 maggio 2018

Deve sudare le proverbiali sette camicie, ma alla fine l’Umana riesce a trovare il punto del pareggio in una serie con Trento che si preannuncia davvero lunghissima. I primi 5 sono tutti degli ospiti, ma Johnson sveglia Venezia che con le triple di Haynes e Daye passa a condurre costringendo Buscaglia al time out. Nonostante la sospensione, l’Aquila inizia a far fatica in attacco e per 4’ non trova canestri dal campo e allora la Reyer può piazzare una mini fuga: al primo intervallo Venezia è sopra di 11 sul 25-14. Nel secondo quarto succede di tutto. Prima si infortuna Bramos che rimane vittima di un sandwich a rimbalzo con Shields e Hogue, poi esplode il nervosismo da entrambe le parti e fioccano i tecnici. Coach De Raffaele ne prende due e Venezia rimane senza allenatore, Sutton lo segue negli spogliatoi pagando una combo antisportivo-tecnico che lascia Trento senza il suo principale terminale offensivo. Nel frattempo i lagunari allargano il divario e all’intervallo lungo hanno il doppio dei punti rispetto alla loro avversaria (44-22).



In questo momento la gara sembra in cassaforte per la Reyer, ma Trento trova le energie necessarie per lanciarsi in una disperata rimonta. Franke e Gutierrez (13 e 14 punti) sono i principali marcatori per coach Buscaglia, ma nel parziale che riporta l’Aquila a -3 (sul 60-57) ognuno fa la sua parte. Le triple di uno scatenato Haynes (5/6) e i canestri di Daye (10 punti) e Jenkins (11 punti) restituiscono a Venezia un ennesimo vantaggio di sicurezza, però per portare a casa il risultato bisogna soffire fino alla sirena perchè Trento difende forte, ruba palloni e ritorna a -3. Nell’ultimo assalto la squadra bianconera potrebbe tentare la tripla del pareggio, ma Gutierrez preferisce cercare e trovare il canestro del -1 lasciando però il pallone a Venezia che riesce a non subire il fallo e ad andare a bersaglio con Cerella, poco prima della sirena, per il definitivo +3. E' quindi 1-1 nella serie, tra due giorni alla Blm Group Arena si cambia campo per gara-3.