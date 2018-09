Philadelphia 76ers, Fults prova a tornare numero 1

29/09/2018 di GABRIELE CATTANEO

Dopo le prime parole e i primi allenamenti, si comincia a giocare. La NBA manda in scena la pre season e già non mancano le notizie da sottolineare. La copertina spetta a Markelle Fultz . Non sarà un nome noto ai meno attenti, ma si tratta della scelta numero 1 al draft 2017. Peccato che poi abbia trascorso una stagione travagliata tra panchina, infortuni e partite opache. Ora però è intenzionato a lasciare il segno e nella prima sgambata stagionale ha scritto 14 punti e 4 assist in 23 minuti (contro Melbourne United).

Non che si possa già parlare della nascita di una stella, ma è sufficiente per infondere ottimismo nella dirigenza e, soprattutto, nel ragazzo. Fultz, uscito dall’università di Washington, è felice di aver ritrovato la piena integrità fisica. Ha solo 20 anni e tutto il tempo per crescere. La sfida dei 76ers, come sempre visibile grazie a league pass, non la sola della prima nottata di canestri. In campo anche i Boston Celtics, sconfitti dagli Charlotte Hornets, grazie anche ai 10 punti della matricola Miles Bridges, protagonista della schiacciata della partita. Un segnale che Michael Jordan, proprietario della franchigia, avrà da divertirsi.