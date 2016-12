Olimpia, Repesa pensa al Maccabi: "Sarà dura, ma insieme al nostro pubblico ce la faremo"

12 ottobre 2016

Non sarà un debutto semplice per le Scarpette Rosse, in una stagione in cui tutti si aspettano il salto di qualità a livello europeo. Il Maccabi ha conquistato l'Eurolega nel 2014, vincendo le Final Four proprio a Milano, e anche se il roster da allora è notevolmente cambiato resta un avversario di tutto rispetto: "Hanno fatto un mercato straordinario, come non si vedeva da anni - ha detto Repesa - Dobbiamo limitare le palle perse e non dobbiamo permettergli di pressare dopo i canestri segnati".



Il coach croato ha identificato i punti forti della squadra israeliana negli americani Victor Rudd e Devin Smith: "Sono due ali forti che tirano da fuori, loro tengono quattro giocatori larghi e noi dovremo adattarci nel modo migliore a questa tipologia di gioco". Repesa è comunque fiducioso, anche perché se l'Olimpia vuole far bene in Eurolega non può permettersi passi falsi in casa: "Se eseguiremo bene le nostre idee ce la faremo, insieme ad un pubblico che mi aspetto capisca l’importanza della gara, per quanto sia solo la prima”.