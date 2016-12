Olimpia Milano versione Nba: in campo a Chicago e New York

1 ottobre 2015

L'Olimpia Milano sbarca in America per due amichevoli di grande prestigio contro il Maccabi Tel Aviv. La squadra del patron Giorgio Armani è stata scelta dall'Eurolega per disputare il World Tour, un viaggo fuori dal vecchio continente che alcune squadre europee fanno ogni anno durante la cosiddetta pre season.

L'EA7 assaporerà l'aria della Nba direttamente da dentro visto che giocherà a Chicago e al Madison Square Garden di New York. Questa notte (alle 2 ora italiana) la prima partita contro i campioni d'Europa 2014 allo United Center, la casa dei Chicago Bulls, il mitico palazzo che all'esterno ha la statua di Michael Jordan mentre domenica, alle 18 ora italia, l'Olimpia bisserà il confronto col Maccabi nella Grande Mela, alla 'Mecca' del Madison Square Garden, la casa dei New York Knicks di Carmelo Anthony.



A Chicago la squadra, capitanata da coach Jasmin Repesa, ha fatto visita anche alla Italian American Sports Hall of Fame, il museo degli sportivi con origini italiani e lì ha incontrato un ex delle 'Scarpette Rosse' come Mason Rocca. Contento di questo viaggio Andrea Cinciarini, uno dei volti nuovi dell'Olimpia: "Ci siamo allenati allo United Center. Pensare a Michael Jordan e Scottie Pippen, a tutta la storia che si è vista su quel campo è incredibile. Un'occasione irripetibile. Cercheremo di dare il meglio. Questi viaggi sono importanti. Ci aiutano a conoscerci meglio, ci permettono di allenarci duramente prima della stagione. Non vedo l’ora di scendere in campo".