Olimpia Milano, ultimo colpo: ufficiale Hummel

31 luglio 2015

L' Olimpia Milano completa il roster per la stagione 2015-16. E' ufficiale la firma di Robbie Hummel , ala bianca americana proveniente dai Minnesota Timberwolves : per lui un contratto annuale. Hummel , 26enne cresciuto a Purdue University prima di un infortunio al ginocchio che ha minato la sua carriera, è il giocatore poliedrico che serviva a Milano per ultimare una rosa che ha subito l'ennesima rivoluzione degli ultimi anni.

Non è certo un nome altisonante, ma Milano quest'anno ha scelto di puntare su altro. Del resto l'estate scorso l'Olimpia campione d'Italia si orientò su un big a fine carriera come Linas Kleiza e tutti sanno come andò a finire. Il nuovo corso targato Jasmin Repesa, con Livio Proli di nuovo al comando, sembra invece improntato al pragmatismo.

Roster completamente rivoluzionato dopo la cocente delusione dell'eliminazione in gara 7 di semifinale scudetto contro Sassari. Hummel è il decimo acquisto dopo Cinciarini, Lafayette, McLean, Simon, Macvan, Gani Lawal, Jenkins, Magro e Cervi. Ma il nome attorno al quale ruoterà la stagione meneghina rimane quello di Alessandro Gentile, chiamato alla definitiva consacrazione anche in ambito europeo.