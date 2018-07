Olimpia Milano, Proli: "Con Pianigiani credibilità e entusiasmo"

29 giugno 2017

E' ufficiale: Simone Pianigiani è il nuovo allenatore dell'Olimpia Milano. Dopo la risoluzione del contratto con l'Hapoel Gerusalemme e l'annuncio dell'agenzia che ne cura gli interessi, è arrivata la conferma della stessa EA7 per bocca del presidente Livio Proli: "Con l'ingresso di Simone Pianigiani inizia un triennio dove cercheremo di riportare entusiasmo al Forum attraverso prestazioni di grande energia e di forte agonismo".



Nell'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' il braccio destro di Giorgio Armani conferma la grande fiducia nei confronti del nuovo coach, ex ct della nazionale: "Senza voler soffocare di troppe aspettative questo nuovo progetto sappiamo comunque che ci aspetta un breve periodo di 'prova' in cui dovremo riconquistare la credibilità consona ad Olimpia sia in Eurolega che in campionato. Lo faremo sul campo e senza troppe parole".



Sistemata la casella dell'allenatore, ora l'EA7 Emporio Armani si concentrerà sul mercato: confermati Cinciarini, Abass, Fontecchio, Pascolo e Cerella, oltre a Kaleb Tarczewski, arriveranno i lunghi M'Baye da Brindisi e Young dall'Olympiacos, più la guardia lettone Dairis Bertans dal Darussafaka. Per il ruolo di playmaker si avvicina Curtis Jerrells, rimasto nei cuori dei tifosi per il canestro decisivo in gara 6 della finale 2014 contro Siena, e giocatore quest'anno per Pianigiani a Gerusalemme. Non resterà a Milano Alessandro Gentile: l'ex capitano, che ha contratto fino al 2018, andrà via in prestito, quasi certamente in Italia, e si fanno diverse ipotesi tra cui Trento, la Virtus Bologna (giocherebbe col fratello Stefano) e Capo d'Orlando, appena ammessa al preliminare di Fiba Champions League.