Olimpia Milano, post Repesa: il sogno è David Blatt

4 giugno 2017

La sconfitta in gara 5 delle semifinali Scudetto al Forum contro Trento ha etichettato la stagione dell'Olimpia Milano come totale fallimento e ha dato il via alle riflessioni in vista dell'anno prossimo. La decisione primaria che dovrà fare il presidente Livio Proli sarà la scelta del nuovo coach visto che, aldilà delle dichiarazioni di facciata e un altro anno di contratto, non ci sono chance che al timone resti Jasmin Repesa.