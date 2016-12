Olimpia Milano: Gentile ko, salta Efes e Cantù

26 novembre 2015

Brutto colpo per l'EA7 Emporio Armani Milano che dovrò fare a meno per 7-10 giorni del suo capitano e leader Alessandro Gentile, costretto al riposo forzato da un risentimento muscolare. Un'assenza pesante per l'Olimpia in vista di un trittico di gare fondamentali, a partire da quella di questa sera al Forum contro l'Efes Istanbul per mantenere viva la speranza di accedere alle Top Sixteen di Eurolega.