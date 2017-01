Olimpia bloccata a Istanbul: rinviato il derby con Cantù

7 gennaio 2017

Posticipo al 10 gennaio alle 20 e 45 per il derby tra Milano e Cantù in programma per lunedì sera. L'Olimpia è infatti bloccata a Istanbul a causa di una violenta e duratura nevicata che ha costretto le Autorità turche a chiudere l'aeroporto Ataturk. A ufficializzare la decisione è stata la Lega Basket. Partita importante per le scarpette rosse reduci dalla sconfitta con il Fenerbache dove finalmente la squadra ha dato segnali di ripresa.