Olimpia a Mosca per rompere il digiuno

12 gennaio 2017

"A Mosca sarà dura, loro hanno un roster lungo e giocatori fantastici. Ma siamo tranquilli e andiamo lì decisi a giocarcela fino in fondo”. Fontecchio sa che per l'Olimpia sarà difficie evitare la decima sconfitta consecutiva in Europa: la sfida contro il CSKA si preannuncia complicata. Nonostante tutto, il tecnico Repeša resta positivo: "Veniamo da due partite giocate abbastanza bene, non come vorremmo ma migliori delle precedenti".

In EuroLega, insomma, non sarà per niente facile rompere il digiuno: "In EuroLega ci mancano le vittorie - ha spiegato il coach - ma vogliamo far vedere di essere sulla strada giusta anche il CSKA ha perso le ultime tre gare, gioca in casa, e vorrà rifarsi". Essere continui, a questi livelli, è fondamentale: "Decisiva a questi livelli è la continuità. Ad esempio a Istanbul abbiamo avuto un piccolo calo di tensione alla fine del terzo quarto ed è stato fatale. È quello che dovremo evitare a Mosca, restare sempre dentro la partita e non perdere mai contatto”.

Insomma, l'Olimpia non vuole scendere sul parquet già sconfitta.

Un concetto, questo, ribadito anche da Fontecchio che vuole farsi trovare pronto per il match: “Ho lavorato tanto in allenamento per cercare di farmi trovare pronto. Più che i progressi sul piano tecnico sono stati importanti quelli mentali - ha spiegato l'ala, che ha aggiunto - non giocare per 4 o 5 partite è duro ma nelle grandi squadre può succedere e devi essere pronto con la testa. A Istanbul abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con le migliori, anche in trasferta".