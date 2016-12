Nike celebra Kobe Bryant

7 aprile 2016

Amarlo oppure odiarlo, la prolifica carriera di grande successo del Black Mamba ha suscitato contemporaneamente sentimenti di gioia e di rabbia. Riferendosi proprio a questa dualità, mentre le lancette dell’orologio corrono, segnando così l’avvicinarsi della conclusione della carriera di Kobe Bryant, NIKE, Inc. celebra uno dei suoi migliori atleti con un tributo globale adeguato alla sua statura sportiva. A cominciare da oggi, gli atleti sponsorizzati da Nike in tutto il mondo festeggeranno il giocatore, dedicandogli i loro pensieri di odio-amore e indossando le scarpe nere e oro, metafora in cui il nero rappresenta la conclusione della carriera dorata di Bryant, prevista il 13 aprile.



Dal campo da golf di Augusta ai campi di calcio in Europa e ai numerosi campi da gioco di altre discipline, famosi atleti tra cui Rory McIlroy, Mike Trout e Carli Lloyd renderanno onore ad uno dei grandi campioni che ha maggiormente polarizzato l’attenzione del mondo. Bryant è un eroe per alcuni tifosi e un infame per altri, ma nessuno può mettere in dubbio la sua accesa competitività, che lo ha condotto alla conquista di cinque titoli NBA, 18 presenze All-Star e due medaglie d’oro olimpiche.



Il prodotto di color nero e oro di Nike, che si vedrà in tutto il mondo nel corso della prossima settimana, ci introduce perfettamente alla celebrazione del Mamba Day, che avrà luogo il 13 Aprile, quando Los Angeles ospiterà Utah nell’ultima partita di Bryant da professionista. Gli atleti che compaiono nel video sono: Sanya Richards-Ross, Russell Wilson, Kyrie Irving, Natalie Achonwa, Odell Beckham Jr., Paul George, Eric Koston e Kevin Durant.