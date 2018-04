Ncaa: Villanova vince il titolo, Michigan sconfitta 79-62

3 aprile 2018

Villanova Wildcats ha vinto il titolo Ncaa , il campionato di basket universitario americano, battendo 79-62 Michigan Wolverines . Per il team della Pennsylvania è il secondo titolo negli ultimi tre anni. Grande protagonista del match Donte DiVincenzo (31 punti e 11 assist). Villanova ha posto fine alla serie vincente di 14 partite del Michigan con l'undicesimo successo consecutivo (nuovo record di vittorie in una stagione, 36).

La squadra di Jay Wright va sotto nei primi minuti della gara, ma poi passeggia sui Wolverines grazie anche ad un DiVincenzo sovrumano e il solito Mikal Bridges da 19 punti. . La vittoria di Villanova è arrivata alla fine di un anno molto particolare per la NCAA: a fine settembre era iniziata un’indagine del procuratore del Southern District di New York che aveva portato all'arresto di dieci persone, inclusi gli assistenti allenatori delle squadre di Arizona, Auburn, Oklahoma State e University of South California, con l’accusa di corruzione. L’indagine, che è ancora in corso, aveva ipotizzato un sistema di tangenti che alcuni dirigenti delle squadre avrebbero accettato per indirizzare alcuni giocatori probabilmente destinati all’NBA verso determinati agenti e consulenti finanziari.