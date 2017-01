Nba: Westbrook stende i Bulls, Davis trascina i Pelicans

10 gennaio 2017

Sono solo tre le gare Nba andate in scena nella notte. Brilla ancora una volta la stella di Russell Westbrook che mette a referto 21 punti, 14 assist e 9 rimbalzi nel successo per 109-94 dei suoi Oklahoma City Thunder sui Bulls. I New Orleans Pelicans battono 110-96 New York con 40 punti e 18 rimbalzi di un sontuoso Anthony Davis . A tener banco al Madison Square Garden è la misteriosa assenza di Derrick Rose tra le fila dei Knicks.

Per la quarta volta in stagione Westbrook sfiora la tripla doppia ma incanta comunque lo United Center di Chicago. A far volare i Thunder ci pensano anche gli 'Stache Brothers' con Steven Adams che mette a referto 22 punti punti a cui si aggiungono i 20 di Enes Kanter dalla panchina. I Bulls pagano caro l'influenza che ha colpito nelle ultime ore Jimmy Butler (1 punto e 7 assist) mentre il solo Dwyane Wade (22 punti) non può arginare lo strapotere di Oklahoma.



Pesa parecchio l'assenza ingiustificata di Rose ai Knicks. New York subisce contro New Orleans la 21esima sconfitta stagionale, l'ottava nelle ultime nove e a rendere ancora più amara la serata sono le espulsioni nel terzo quarto di Carmelo Anthony e di Kyle O'Quinn. Per i Pelicans stellare la prestazione di Davis che però è stato costretto ad abbandonare il campo nel finale per un infortunio al linguine sinistro.



Terzo ko di fila e ultimo posto ad Ovest per i Dallas Mavericks, sconfitti 101-92 dai Minnesota Timberwolves. Karl Anthony Towns confeziona la 28esima doppia-doppia stagionale (solo Westbrook e Harden hanno fatto meglio) con 34 punti e 11 rimbalzi. Ai Mavs non bastano i 30 di Harrison Barnes e il massimo stagionale di Dirk Nowitzki arrivato a quota 26 per evitare il 27esimo ko.