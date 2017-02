Nba: Westbrook stende i Blazers, Boston omaggia Pierce

6 febbraio 2017

Con 42 punti, 19 dei quali realizzati nel quarto periodo, e acclamato dai tifosi presenti alla Chesapeake Energy Arena al grido di "Mvp, Mvp", Russell Westbrook tocca quota 40 punti per l'ottava volta in stagione e aggiunge al suo score anche 8 assist e 4 rimbalzi: stavolta a inchinarsi sono i Blazers, battuti nonostante i 29 punti di un ottimo Lillard. Successo pesante per i Thunder che ora insidiano i Grizzlies al sesto posto in Western Conference. Emozioni forti anche a Boston dove i tifosi dei Celtics rendono omaggio a Paul Pierce: The Truth, che gioca la sua ultima partita da avversario al TD Garden, scende in campo nei primi cinque minuti e mette a segno una tripla prima di riaccomodarsi in panchina. La vittoria - la settima consecutiva - va ai Celtics che sfoderano il solito Thomas, protagonista con 28 punti. Brilla anche la stella di Lowry che, con una tripla doppia da 15 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, prende per mano i Raptors e li conduce al successo sul campo dei Nets col punteggio di 103-95.