Nba: Westbrook spaziale, Okc batte San Antonio

10 marzo 2017

Se 45 punti di media non sono bastati nelle ultime 4 gare per portare i Thunder al successo, ecco che Westbrook torna a confezionare la 'sua specialità: contro gli Spurs arriva la 31esima tripla doppia stagionale. Raggiunto Wilt Chamberlain, il prossimo passo è conquistare il record di 41 ottenuto da Oscar Robertson nel 1961-62. Gara convincente per Okc che costringe San Antonio a inseguire fin dal secondo quarto. I texani pagano a caro prezzo anche l'infortunio occorso a Kawhi Leonard, uscito nell'ultimo parziale dopo uno scontro con Victor Oladipo. LeBron James mette a segno la 50esima tripla doppia della sua carriera (29 punti, 13, rimbalzi e 10 assist) ma i Cavs perdono comunque la terza partita consecutiva. Tra i Pistons decisivi Reggie Jackson che sigla 12 dei suoi 21 punti nell'ultimo parziale e André Drummond che chiude in doppia doppia (20 punti, 16 rimbalzi). I Clippers ritrovano la vittoria imponendosi 114-98 al FedEx Forum di Memphis con 6 giocatori in doppia cifra (Austin Rivers il migliore a quota 20). Quarta affermazione di fila per i Trail Blazers che battono 114-108 all'overtime i Sixers con un super Jusuf Nurkic (28 punti e 20 rimbalzi). I Lakers interrompono la striscia di 8 ko consecutivi stendendo 122-110 i Suns con 28 punti di D'Angelo Russell.