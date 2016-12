Nba: Westbrook da urlo, Charlotte vola

23 marzo 2016

Il big match della notte è degli Oklahoma City Thunder che battono 111-107 gli Houston Rockets. I texani nel finale rimontano grazie ad Harden, 24 punti e 16 assist, ma negli ultimi secondi, sul -2, il Barba rovina tutto cercando un passaggio difficile per Howard sotto canestro che Waiters intercetta e di fatto chiude il discorso. OKC ha 23 punti da Durant ma soprattutto un'altra prova da urlo di Russell Westbrook con 21 punti, 13 rimbalzi e 15 assist, la 34esima tripla doppia in carriera, la 15esima in stagione, il massimo in una sola regular season dal 1988-89 quando Jordan ne stampò 15 e Magic Johnson addirittura 17.



17esima vittoria nelle ultime 21 gare per gli Charlotte Hornets che, dopo il prestigioso successo su San Antonio, passano 105-100 a Brooklyn contro i Nets. Grande prova del francese Batum, 23 punti e la tripla più fallo che decide il match a 4 minuti dalla fine, e 21 punti di Jeremy Lin. Ai Nets non bastano i 29 di Brook Lopez e i 25 di Kilpatrick. Facile successo esterno dei Miami Heat, 113-99 a New Orleans contro i Pelicans: 25 per Wade e 24 con 14 rimbalzi per il pivot Hassan Whiteside. Infine allo Staples Center i Los Angeles Lakers battono 107-100 i Memphis Grizzlies con 20 punti di Kobe Bryant. Agli ospiti non bastano i 27 senza errori al tiro, 12 su 12, di Tony Allen.