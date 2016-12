Nba: Washington inguaia Toronto, Cavs e Rockets ok

I playoff Nba si mettono male per Toronto . Secondo colpo consecutivo in Canada per Washington che vince pure gara-2 del primo turno imponendosi 117-106 sui Raptors grazie ad un super Wall (26 punti e 17 assist): i Wizards potrebbero così già chiudere la pratica nei prossimi due incontri casalinghi. Balzano sul 2-0 pure Cleveland e Houston che battono rispettivamente Boston (99-91) e Dallas (111-99): mattatori LeBron James (30) e Dwight Howard (28).

La grande delusione di gara-1 persa al supplementare ha lasciato il segno su Toronto, che sognava l'immediato riscatto ma in realtà è stata in partita solo il primo quarto. I Raptors infatti partono forte con DeRozan e Williams (20 punti per entrambi), ma già prima dell'intervallo si sciolgono e vanno al riposo sotto di 11 (49-60). Nella ripresa i Wizards alzano ulteriormente i giri e, spinti dall'estro di John Wall e dai canestri di Beal (top scorer con 28 punti), annichiliscono i canadesi: a Toronto adesso servono colpi a Washington, dove in regular season ha vinto tre volte su tre. Primo tempo di grande equilibrio invece a Cleveland, dove l'unico strappo è quello di Boston in apertura (8-16), subito ricucito dai padroni di casa: si va al riposo sul 51-50. Ad inizio ripresa, però, i Cavs cambiano marcia e con un parziale di 17-4 mettono un margine di 14 punti: i Celtics nel finale tornano anche ad un possesso di svantaggio ma non riescono più a mettere la testa davanti. Gara simile a Houston, dove i Rockets scappano solo nel finale: si mangia le mani Dallas che trascinata da Ellis (24), è stata più volte sopra nel corso del match, ma nell'ultimo quarto ha finito la benzina.