Nba: Warriors infallibili, Belinelli fa tremare gli Spurs

10 novembre 2015

Otto successi di fila superando sempre i cento punti, unica squadra ancora imbattuta in Nba. E i Golden State Warriors non sembrano avere intenzione di smettere: i campioni in carica stendono anche Detroit 109-95 , mentre è una notte agrodolce per gli italiani. Belinelli incontra gli ex Spurs e si accende con 17 punti nonostante il ko dei suoi Kings per 88-106. Gallinari si ferma a 6 nel successo 108-104 di Denver su Portland.

La squadra di Luke Walton vince e convince alla Oracle Arena nonostante la complicata serata in attacco di Curry: "Steph" tira con percentuali non entusiasmanti (7 su 18 al tiro) siglando comunque 22 punti conditi da 5 assist. 24 invece per Klay Thompson. Nella Western Conference i detentori dell'anello sono tallonati a breve distanza dal duo Spurs-Clippers (entrambe sul record di 5-2). Gli uomini di Doc Rivers faticano non poco per avere ragione dei Memphis Grizzlies (94-92 allo Staples): pirotecnico il duello sotto canestro tra Griffin e Randolph. Doppia doppia da 24 e 12 rimbalzi per la prima scelta del Draft 2009, mentre Z-Bo tocca quota 26 punti. Per quanto riguarda i neroargento, secondo successo di fila nonostante sulla strada di Duncan e soci si presenti un Marco Belinelli in grande spolvero: 17 punti per l'ex Fortitudo uscendo dalla panchina, ma alla Sleep Train Arena arriva comunque la sesta sconfitta in fila per i Kings. Continuano le montagne russe in quel di Denver: al Pepsi Center gli uomini di Malone ottengono un successo importante contro Portland. Merito della doppia doppia da 19 e 11 rimbalzi di J.J. Hickson, serata da dimenticare invece per Gallinari (6 punti, 4 palle perse e 2 su 10 al tiro). La miglior prestazione della notte è quella di Andrew Wiggins, col canadese che scrive a referto 33 punti che consentono ai T'Wolves di battere a domicilio gli Hawks (107-117).