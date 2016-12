Nba: Warriors inarrestabili, gli Spurs regolano i Thunder

13 marzo 2016

In Nba prosegue il dominio assoluto dei Warriors che battono 123-116 i Suns e conquistano la 48esima vittoria di fila alla Oracle Arena . Protagonista della serata è, ancora una volta, Steph Curry che sigla 15 dei suoi 35 punti nel quarto quarto chiudendo di fatto il match. Sempre a Ovest gli Spurs regolano 93-85 i Thunder all'At&T Center di San Antonio in una gara decisa nel finale e consolidano la seconda posizione. Sono 26 i punti di Kawhi Leonard.

Nonostante la prolungata assenza di Gallinari per un infortunio alla caviglia, i Nuggets centrano la quarta vittoria consecutiva battendo 116-100 i Wizards. A trascinare Denver ci pensa Jusuf Nurkic che mette a referto il suo season-high da 17 punti, siglati tutti nel secondo tempo. All'Air Canada Centre di Toronto prova monstre di DeMar DeRozan che segna 38 punti a cui vanno aggiunti 10 rimbalzi nel successo per 112-104 all'overtime dei suoi Raptors (secondi a Est dietro i Cavs) sugli Heat. Ai Mavericks, infine, non bastano i 30 di Dirk Nowitzki per avere la meglio sui Pacers: Indiana espugna 112-105 l'American Airlines Center di Dallas grazie ai 20 punti di Paul George e ai 17 di Monta Ellis.