Nba: Warriors implacabili, i Clippers affondano i Bulls

1 febbraio 2016

I Warriors, campioni in carica della Nba, continuano la loro cavalcata trionfale conquistando, contro i Knicks, la 44esima vittoria su 48 incontri in regular season. Golden State espugna 116-95 il Madison Square Garden grazie ai 34 punti di Klay Thompson mentre Steph Curry ne mette a referto "solo" 13. Quarto successo di fila per i Clippers che battono 120-93 i Bulls allo Staples Center di Los Angeles grazie ai 26 punti di Jamal Crawford.