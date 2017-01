Nba: Warriors implacabili, cade Gallinari. Lakers, crollo storico

23 gennaio 2017

Minnesota riesce a battere Denver al terzo tentativo stagionale e lo fa grazie ad una super prova di Karl-Anthony Towns che mette a referto 32 punti, 12 rimbalzi e 7 assist. Il migliore tra i Nuggets è Gary Harris con 22 punti mentre Danilo Gallinari si ferma a 14 con 6 rimbalzi e 4 assist. La franchigia del Colorado, ottava a Ovest, resta comunque in piena corsa per un posto nei playoff. All'Amway Center di Orlando, i Warriors escono fuori alla distanza e recuperano 11 punti di gap con un terzo quarto spaziale (42-24). Curry e Thompson siglano 7 triple a testa e per i Magic, all'ottavo ko nelle ultime dieci gare, è notte fonda.



Peggior sconfitta di sempre per i Lakers che vengono travolti dai Mavericks e si ritrovano all'ultimo posto a Ovest. Per Dallas 19 punti in 16 minuti di Justin Anderson dalla panchina. Prosegue il periodo negativo dei Raptors, al terzo ko consecutivo: i Suns espugnano 115-103 l'Air Canada Center di Toronto con 40 punti e 13 assist di Eric Bledsoe (career-high). La serata negativa dei canadesi si chiude con la storta alla caviglia riportata da DeMar DeRozan, il migliore fino a quel momento dei suoi con 22 punti all'attivo.