Nba: Warriors e Clippers calano il poker, Bargnani ancora ko

3 novembre 2015

Quattro su quattro per Warriors e Clippers . Nella notte Nba, Golden State demolisce Memphis con un netto 119-69 - con 30 punti di Stephen Curry in 28 minuti - e resta imbattuta, così come la franchigia di Los Angeles che supera Phoenix 102-96. Ancora nessuna vittoria invece per i Nets di Andrea Bargnani che con si arrendono 103-96 con Milwaukee e incassano il quarto ko: serata opaca da 5 punti per il Mago. Sorridono pure Spurs, Cavs e Rockets.

E' durata un quarto d'ora circa la resistenza di Memphis, che in avvio di secondo quarto affonda sotto i colpi di Golden State: sale in cattedra Curry che, reduce dai clamorosi 53 punti di New Orleans, mette dentro 30 punti in 28 minuti e regala ai suoi un terzo quarto col parziale di 40-15 che mette la parola fine alla gara. Calano il poker di successi pure i Clippers che, trascinati da Griffin (22 punti e 10 rimbalzi), piegano la resistenza di Phoenix.



Altra serata grigia invece per Andrea Bargnani: 5 punti, con 1/8 dal campo, in quarto d'ora di gioco, e soprattutto quarto ko di fila per i suoi Nets: prima gioia per Milwaukee. A Philadelphia, invece, si celebra l'ennesimo record di LeBron James: è il giocatore più giovane ad aver tagliato il traguardo dei 25.000 punti in carriera. Nel match contro i 76ers il "Re" ne mette 22 e spinge Cleveland al successo 100-107: decisivo lo sprint nel secondo tempo dei Cavs.



Ancora meglio fa Harden: 37 centri che regalano ai Rockets il primo successo della loro regular season, 110-105 con Oklahoma City, che perde così l'imbattibilità. Dopo il ko all'esordio, continua la striscia di San Antonio che fa il colpo al Madison Square Garden, Knicks battuti 94-84. Chiude il programma la vittoria di Portland che, trascinata da un super Lillard (34), mette ko Minnesota 101-106 ribaltando il punteggio nella ripresa.