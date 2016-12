Nba: Wade lascia Miami, approda a Chicago

7 luglio 2016

Scossone nel mercato Nba: dopo 13 lunghi anni e 3 anelli conquistati Dwyane Wade lascia Miami per approdare nella sua città natale, Chicago. A convincere la guardia è stato un contratto biennale da 47,5 milioni di dollari e l'opzione di diventare free agent l'estate prossima. "Non ho mai dimenticato da dove sono venuto, e sono onorato di poter giocare per la squadra che ha ispirato la mia passione per il gioco", spiega all'Associated Press.