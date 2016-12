Nba: vincono i Kings di Belinelli, sconfitte Atlanta ed Oklahoma

16 novembre 2015

Terza vittoria consecutiva per i Kings di Belinelli , scivoloni interni per Atlanta e Oklahoma. Nella notte Nba, Sacramento supera Toronto 107-101 grazie ai 36 punti di uno scatenato Cousins , per l'azzurro 7 centri in 26 minuti. Si ferma invece proprio dopo tre successi la corsa di Okc che, orfana di Durant, si arrende 100-85 con Boston. Non sorridono neppure gli Hawks, ko in volata 97-96 con Utah, mentre si rialzano Lakers e Knicks.

LE PARTITE DELLA NOTTE

Con ai piedi delle scarpe speciali per ricordare Valeria Solesin, la studentessa italiana morta negli attentati di Parigi, Belinelli si gode il terzo successo di fila dei suoi Kings: l'azzurro non tira con le sue solite percenutali (2/8 dal campo con 1/3 dall'arco), ma basta un Cousins da 36 punti e 10 rimbalzi per trascinare Sacramento alla vittoria contro i Raptors di DeRozan e compagni, schiantati grazie ad un quarto quarto magistrale. Senza Durant invece la vita è dura per i Thunder: Boston si impone ad Oklahoma City con i 26 punti di Smart, non bastano ai padroni di casa i 27 di Westbrook.



E' finale in volata invece ad Atlanta, dove gli Hawks arrivano ad un passo dai Jazz ma non riescono nell'aggancio, nonostante i 28 punti di Millsap. Si rialzano invece i Knicks, che con i 26 centri e i 13 rimbalzi di Anthony superano 95-87 New Orleans, a cui non basta il solito inarrestabile Davis (36), e soprattutto i Lakers, che battono Detroit 97-85 e trovano la loro seconda vittoria stagionale. Chiudono il programma i successi di Memphis, 114-106 a Minnesota, e di Charlotte, 106-94 con Portland grazie agli scatenati Batum (33) e Jefferson (29).