Nba: vincono Golden State e Boston. Brutta sconfitta per Atlanta 78-112

26 novembre 2017

Parte male la partita di Golden State. New Orleans chiude il primo quarto in vantaggio con padroni di casa particolarmente spenti. A guidare i Pelicans in questa prima frazione sono Holiday e Davis (30 punti e 15 rimbalzi in totale). Momentaneo pareggio all'intervallo lungo e al rientro i Warriors salgono in cattedra. Con Durant ancora assente, c'è uno Steph Curry che risponde sempre presente, 27 punti per lui. Punteggio finale 110-95.



Boston trova la seconda vittoria dopo lo stop contro Miami e in questa stagione sono diciotto risultati utili su diciannove. Indiana proveniva da una fila di cinque successi consecutivi e un'altro contro i Celtics avrebbe confermato il loro buon momento. Partono bene i padroni di casa, chiudendo in vantaggio i primi due parziali. Il 16-37 della terza frazione apre le porte della vittoria a Boston. Decisivi i 25 punti di Irving, Indiana riesce a portare l'intero quintetto in doppia cifra.



Marco Belinelli viene utilizzato solo 22 minuti e mette a segno 10 punti. Nulla da fare per gli Atlanta Hawks che subiscono una brutta sconfitta da Toronto, 78-112. Ancora assente Gallinari, in una partita in cui Los Angeles è andata sopra solo al terzo parziale (10-29), con un Griffin protagonista (33 punti in partita), tanto basta per superare Sacramento per 95-97.



I Philadelphia 76ers battono gli Orlando Magic 130-111, miglior realizzatore JJ Redick con 29 punti. Non avrà certo il gioco di Golden State o Houston, ma i risultati danno ragione a San Antonio: Charlotte Hornets-Spurs 86-106. Sempre in Western Conference, James Harden realizza 37 punti che permettono agli Houston Rockets di imporsi sui New York Nicks 117-102. I Dallas Mavericks vincono contro Oklahoma. Padroni di casa in avanti per tre parziali, concedono solo l'ultima frazione che li porta al 97-81 finale. I Washington Wizards hanno visto sfumare la vittoria solo nell'ultimo quarto facendosi rimontare da Portland guidata dai 29 punti di Lillard, 105-108. Gli Utah Jazz dilagano contro i Milwaukee Bucks 121-108.