Nba: valanga Warriors, risposta Clippers

22 novembre 2016

Nella notte in cui il ciclone Warriors scuote Indiana (120-83 il finale), i Clippers si prendono la copertina Nba centrando il 13esimo successo della stagione contro Toronto : allo Staples Center, Griffin e Paul battono Lowry e DeRozan 123-115 e restano in testa alla West Conference davanti a Golden State. Un Belinelli da 14 punti non basta invece a Charlotte per fermare Memphis, blitz Rockets in casa Pistons, mentre gli Spurs faticano con Dallas.

Se la West Conference parla californiano non è merito soltanto di Golden State. I vice campioni in carica spazzano via Indiana 120-83 con 25 punti di Thompson e 22 di Curry, ma sotto i riflettori sono ancora i Clippers di Doc Rivers. Il quintetto di Los Angeles, leader a Ovest con un record di 13-2, supera anche l'ostacolo Raptors grazie ai 52 punti della coppia Paul e Griffin e ai 20 di Redick: non bastano invece a Toronto i soliti Lowry (27) e DeRozan (25). Chi continua a volare è Memphis, al quinto successo di fila in casa Charlotte (90-105 il finale, 14 punti per Belinelli): Conley ne mette a referto 31, Kaminsky è il migliore degli Hornets (23) ma con Batum e Walker che sparano a salve la franchigia di Michael Jordan non riesce a bloccare i Grizzlies. Faticano più del previsto gli Spurs con il fanalino Dallas (96-91, 24 punti di Leonard), Thomas realizza 13 dei suoi 29 punti per guidare Boston alla rimonta vincente in casa Minnesota (93-99), mentre il solito Harden da 28 punti e 14 rimbalzi decide il match tra Pistons e Rockets nonostante un 4-9 ai liberi nell'ultimo quarto che rischia di compromettere il 99-96 per Houston.



Menzione speciale, infine, per la grande notte di Bradley Beal: 42 punti della guardia Wizards, career high, schiantano i Suns 106-101 (30 per Booker, 29 Bledsoe). Quarto successo in casa per Philadelphia (101-94 contro Miami), tripla doppia di Antetokounmpo (21 punti, 10 rimbalzi, 10 assist) nel 93-89 Bucks sui Magic.