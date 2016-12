Nba: uragano Cavs, Warriors 10 e lode

26 novembre 2016

Tutti in campo nella notte Nba più ricca della stagione, dove Golden State centra il decimo successo di fila vincendo in casa Lakers 109-85. Uragano Cavs sui Mavericks: a Cleveland finisce 128-90 per LeBron e soci. Bene San Antonio a Boston, Chicago a Philadelphia e Toronto a Milwaukee: sorpresa a Detroit dove si fermano i Clippers. Un Belinelli da 19 punti non basta a Charlotte (113-111 Knicks all'OT), triple doppie per Westbrook e Harden.

Apertura per gli Spurs che lontano da casa non perdono mai: a Boston finisce 109-103 per i ragazzi di Popovich che restano in scia a Golden State, alla decima vittoria di fila sul parquet dei Lakers (109-85 con 29 punti di Durant e 24 di Curry). Sorpassati i Clippers (14-3), inaspettatamente battuti a Detroit 108-97 nonostante la coppia Reddick-Griffin produca 48 punti, mentre a Est il regno è tutto dei Cavs.



E' un vero e proprio e uragano quello che infatti si abbatte sui Mavericks di Nowitzki: il centro di Dallas è il migliore dei suoi, ma 15 punti non bastano per impensierire i campioni in carica che ne fanno 71 con il tridente Love-Irving-James e 38 più dei texani per il 128-90 finale. Salgono i Bulls (10-6) di Wade-Butler, 26 a testa nel 105-89 a Philadelphia, Toronto sprinta in casa Bucks 106-99 (DeRozan 26), mentre Atlanta si ferma a Utah (95-68) e Charlotte cede ai Knicks dopo un overtime nonostante il miglior Belinelli della stagione (19 punti con 5/6 da tre).



Applausi, infine per le triple doppie di Westbrook e Harden: il leader di OKC guida i Thunder al 132-129 in casa Denver con 36 punti, 18 assist e 12 rimbalzi, quello dei Rockets ne fa 23 (10 rimbalzi e 10 assist) nel 117-104 a Sacramento. Bene, anzi benissimo Portland: Lillard perde il confronto diretto con Davis (27 punti contro i 31 del rivale), ma i Blazers battono New Orleans e restano nei piani alti della West Conference.