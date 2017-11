Nba: un Harden da favola condanna Cleveland, quarto ko di fila per Oklahoma

10 novembre 2017

Grande spettacolo come sempre in Nba con cinque gare giocate nella notte. Al Toyota Center di Houston arriva Cleveland che viene schiacciata 117-113 dalla seconda tripla doppia stagionale (la 33° in carriera) di uno straordinario James Harden che chiude con 35 punti, 13 assist e 11 rimbalzi. Non basta ai Cavs la solita grande partita di LeBron James, autore di 33 punti e 7 assist. I texani trascinati anche dalla super serata dello svizzero Clint Capela che mette a segno 19 punti, 13 rimbalzi e 4 stoppate, conquistano la loro quarta vittoria consecutiva mentre per i vice-campioni arriva la sesta sconfitta nelle ultime otto, un campanello d'allarme molto preoccupante.



Non se la passa meglio Oklahoma che cade 102-94 anche a Denver allungando la striscia negativa arrivata a quattro sconfitte. Decisivo il quarto quarto vinto dai padroni di casa 27-19 grazie all'eccellente contributo del miglior marcatore di serata. Emmanuel Mudiay infatti dalla panchina realizza 21 punti, 7 rimbalzi e 5 assist con un 4/4 da tre che sommati ai canestri di altri cinque giocatori dei Nuggets andati in doppia cifra condannano i Thunder. Difficoltà evidenti in attacco per Westbrook e compagni che non riescono ancora a trovare un giusto equilibrio.



Seconda vittoria di fila invece per Sacramento che interrompe la striscia di sei successi consecutivi di Philadelphia che si arrende 109-108 sulla sirena con il tiro di De'Aron Fox che ribalta la sfida a favore dei padroni di casa. Non sono bastati agli ospiti i 22 punti e 15 rimbalzi di Embiid e i canestri di un quintetto andato tutto in doppia cifra. Il miglior realizzatore è stato il vecchio Zach Randolph con 20 punti e 7 rimbalzi. Washington, dopo la pesante sconfitta contro Dallas, si riscatta vincendo in casa 111-95 contro i Lakers. In casa gialloviola continuano i problemi al tiro del giovane Lonzo Ball che sfiora la tripla doppia ma chiude con bassissime percentuali al tiro. Vince anche Toronto che con un fenomenale DeMar DeRozan, autore di 33 punti e 8 assist, batte 122-118 i Pelicans.