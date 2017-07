Nba, ufficiale: Gallinari approda ai Clippers

7 luglio 2017

Si è dunque concretizzata l'ipotesi della sign-and-trade a tre con protagonisti Nuggets, Clippers e Hawks. Atlanta riceve Jamal Crawford (che dovrebbe comunque liberarsi per raggiungere LeBron a Cleveland, oppure Curry agli Warriors), Diamond Stone e la scelta al primo giro 2018 di Houston mentre Denver ottiene la seconda scelta 2019 che era di Washington.



Un bellissimo attestato di stima nei confronti di Gallinari è arrivato dalla sua ormai ex squadra, i Nuggets: "Fin da quando abbiamo acquistato nel 2011, Danilo ha esemplificato ogni aspetto positivo di quello che stiamo cercando di costruire qui - ricorda il presidente Josh Kroenke in un comunicato -. Il suo duro lavoro, la sua professionalità e il suo impegno nella comunità di Denver durante gli anni con noi lo renderanno per sempre uno dei giocatori più amati dai fan. A nome di tutti i nostri tifosi e della nostra intera squadra, voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto durante il periodo con noi e augurargli solamente il meglio nel futuro, sia nella vita che nel basket".



Nonostante l'addio di Chris Paul, i Clippers puntano a ritagliarsi un ruolo importante nella Western Conference. Oltre al "Gallo", è in arrivo anche Milos Teodosic che ha detto sì ad un biennale da 12,3 milioni di dollari. Il 30enne play serbo, dopo sei stagioni con il Cska Mosca, è pronto ad affrontare il grande salto in Nba.