Nba, tripla doppia Durant: sorride Golden State

26 gennaio 2018

MINNESOTA TIMBERWOLVES - GOLDEN STATE WARRIORS 113-126

Quando i suoi big three girano alla perfezione è quasi impossibile vedere Golden State sconfitta. Durant, Thompson e Curry fanno 78 punti in tre (28, 25, 25) e trascinano i Warriors al successo interno su Minnesota. Per i Timberwolves è ancora assente Jimmy Butler e anche i 31 punti con 11 rimbalzi di Karl Anthony Towns non bastano per evitare il secondo ko in due giorni. La gara non è mai in discussione perchè Minnesota pur restando non troppo distante nel punteggio non riesce mai a contenere un attacco in grado, tra le varie cose, di sfornare 37 assist e di mandare 21 triple a bersaglio.



WASHINGTON WIZARDS - OKLAHOMA CITY THUNER 112-121

Alla Chesapeake Arena di Oklahoma, i Thunder conducono dall’inizio alla fine contro Washington e conquistano la quinta vittoria consecutiva. Per i Wizards pesano le 23 palle perse che rendono vana anche la grande prova di Bradley Beal (41 punti, 12 rimbalzi e 7 assist). In una serata in cui le stelle di Paul George e Carmelo Anthony si accendono ad intermittenza (18 e 13 punti), il mattatore è Russell Westbrook, autore del suo massimo stagionale con 46 punti (19/29 al tiro) conditi da 6 rimbalzi e altrettanti assist.



SACRAMENTO KINGS - MIAMI HEAT 89-88

Sacramento spezza l’incantesimo e dopo 18 anni (l’ultima affermazione era stata nel 2001) vince a Miami. All’American Airlines Arena va in scena una gara molto bella che per i primi tre tempi regala una serie di sorpassi e controsorpassi. Nel quarto periodo gli Heat riescono a volare sul +12 e sembrano padroni del campo, ma negli ultimi sei minuti arriva il parziale di 17-4 che capovolge il risultato. La giocata che decide il match arriva a 3” dalla sirena: Miami è avanti di 1 e difende forte su Bogdanovic, ma si dimentica di andare a rimbalzo e sull’errore al tiro della guardia serba si avventa il rookie De’Aaron Fox che vola sopra il ferro per i due punti che valgono sorpasso e vittoria.



NEW YORK KNICKS - DENVER NUGGETS 118-130

Tutto facile per Denver che con New York fa 39 punti nel primo quarto (chiuso a +11) e mette in cassaforte la partita. I Knicks provano a rientrare con i 21 punti di Porzingis e Beasley, ma i Nuggets tirano con il 60% dal campo e lasciano poco spazio alle velleità di rimonta dei viaggianti. Quattro i giocatori in evidenza nelle fila dei padroni di casa: Harris (23), Lyles (21), Murray e Jokic (18) segnano a raffica e condannano New York alla terza sconfitta di fila, la settima delle ultime nove gare.