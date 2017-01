Nba: tonfo Cavaliers, Isaiah Thomas trascina i Celtics

31 gennaio 2017

Dallas gioca un brutto scherzetto a Cleveland e si dimostra una delle squadre più in forma del momento. I Mavs vincono la settima delle ultime dieci gare e l'ottavo posto a Ovest occupato dai Denver Nuggets non appare più così distante. Per i texani decisivi i 24 di Barnes (con 11 rimbalzi), i 21 di Wesley Matthews e i 19 del sorprendente Yogi Ferrell, alla seconda partita del suo contratto da 10 giorni. Assente per problemi alla schiena Kevin Love, i Cavs si affidano ai soliti James (23) e Irving (18) ma la sconfitta è inevitabile.



I Celtics festeggiano nel migliore dei modi il secondo posto a Est agguantato ieri grazie alla battuta d’arresto dei Raptors, battendo i Pistons con una prestazione straordinaria di Thomas che sigla 24 dei suoi 41 punti soltanto nel quarto e decisivo parziale. A Detroit non bastano i 28 con ben 22 rimbalzi di Andre Drummond. Sorridono anche i Memphis Grizzlies che battono 115-96 in trasferta i Phoenix Suns grazie ai 38 punti di Mike Conley (career-high).



Tra le altre sfide della notte Miami non arresta la sua corsa e conquista contro i Brooklyn Nets l'ottavo successo consecutivo: nel 104-96 finale brilla Dion Waiters con 19 punti. A Minnesota, infine, serve un overtime per regolare 111-105 gli Orlando Magic con Karl-Anthony Towns che mette a referto 23 punti e 12 rimbalzi.