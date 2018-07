Nba, Tatum schiaccia in faccia a Lebron (alla fine, però, vincerà James)

28 maggio 2018

Conta vincere. E LeBron James ha vinto. Con il successo in gara 7 sul campo dei Boston Celtics, il re è riuscito per l'ennesima volta (la quarta consecutiva per i Cleveland Cavs, l'ottava per lui) a conquistare le Finals Nba, dove giocherà contro la vincente (sempre di gara 7) tra i Golden State Warriors e gli Houston Rockets. Nella notte del Garden, però, James ha dovuto anche subire una pesante "schiacciata in faccia" da parte di Jayson Tatum, al primo anno tra i Pro. Ma, siamo certi, LeBron lo avrà già dimenticato...