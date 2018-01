Nba, svelati i titolari dell'All Star Game: James e Curry capitani

19 gennaio 2018

LA FORMULA: LEBRON E CURRY SCEGLIERANNO LE SQUADRE

Per la prima volta l'edizione degli All Star Games non prevederà la consueta sfida tra Est e Ovest, ma i due capitani designati, LeBron James e Steph Curry, decideranno le squadre, chiamando un giocatore a testa tra gli altri otto più votati, formando i due quintetti titolari. Il primo a chiamare sarà LeBron James, in assoluto il più votato. Oltre ai dieci giocatori votati dai fan (il cui voto ha influito per il 50%), dai giocatori (per il 25%) e giornalisti (per il 25%), verranno selezionate 7 riserve per squadra, che verranno scelte dai coach di ciascuna conference: 2 giocatori di backcourt, 3 di frontcourt e 2 ulteriori indipendentemente dal ruolo. I coach non potranno votare giocatori della propria squadra. Per quanto riguarda gli allenatori, appunto, saranno quelli della squadra con il miglior record in ciascuna conference il 4 di febbraio. L'anno scorso ci furono Steve Kerr e Brad Stevens, che quest'anno non potranno essere selezionati.