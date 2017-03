Nba: super Harden non basta, i Rockets cadono a New Orleans

18 marzo 2017

La 18esima tripla doppia stagionale da 41 punti, 14 rimbalzi e 11 assist di James Harden non basta ai Rockets, sconfitti 128-112 a New Orleans. Nonostante l'assenza di DeMarcus Cousins, i Pelicans si impongono grazie ai 30 punti di un sorprendente Solomon Hill e ai 24 con 15 rimbalzi di Anthony Davis. Terza vittoria di fila per i Celtics che regolano 98-95 i Nets. Miami entra in zona playoff ad Est battendo 123-105 Minnesota.